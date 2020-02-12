МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Тренд на возврат инфляции в РФ к уровню 3,5-4% к концу 2020 года сформируется в ближайшие месяцы, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

По данным Банка России, инфляция в январе снизилась до 2,4% с 3% в декабре 2019 года.

Авторы документа отмечают, что на замедление инфляции продолжают влиять временные факторы, связанные с выходом из расчета инфляции эффекта от повышения НДС и индексации тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года, а также с укреплением рубля, хорошим урожаем большинства сельхозкультур и аномально теплой для зимы погодой в средней полосе России.

"Месячный рост цен наиболее устойчивых компонентов потребительской корзины остается ниже уровня, соответствующего 4% в пересчете на год. Это также способствует замедлению роста потребительских цен. Вместе с тем, по нашим расчетам, в ближайшие месяцы сформируется тренд на возврат инфляции к уровню 3,5-4% к концу 2020 года", — отмечают аналитики Банка России.

По мнению департамента ЦБ, произошедшие снижения ключевой ставки, а также стимулирующая бюджетная политика в 2020 году с учетом продолжительных временных лагов постепенно вернут инфляцию к 4% к концу года. "Фактором возврата инфляции к цели могут стать и краткосрочные проинфляционные риски, связанные с мировыми ценами на продовольствие", — считают авторы бюллетеня.

Банк России на заседании 7 февраля в шестой раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. По итогам опорного заседания совета директоров регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2020 год в диапазоне 3,5-4%.