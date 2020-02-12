МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ в январе, по предварительной оценке, составил 2% ВВП, или 159,9 миллиарда рублей, следует из сообщения Минфина России.

Объем поступивших доходов составил 1,556 триллиона рублей, или 7,6% к общему объему доходов на 2020 год, утвержденному законом о бюджете. Расходы составили 1,716 триллиона рублей, или 8,8% к годовому объему расходов по закону о бюджете и 8,6% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба в январе перечислила в бюджет 987,8 миллиарда рублей, или 7,5% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 356,9 миллиарда рублей, или 6,7% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы перечислили 211 миллиардов рублей, что составляет 11,2% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2020 год.

Бюджет РФ в 2019 году был исполнен с профицитом 1,8% ВВП. В 2020 году законом о бюджете утвержден профицит на уровне 0,8% ВВП.