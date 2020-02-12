МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России с 4 по 10 февраля вторую неделю подряд составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,6%, сообщает Росстат.

За период с 28 января по 3 февраля инфляция также находилась на уровне 0,1%, а до этого в течение двух недель с 14 по 27 января была нулевой.

"За период с 4 по 10 февраля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 100,6%", — говорится в сообщении.

За отчетный период снизились цены: на куриные яйца – на 1,5%, пшено – на 0,7%, мясо кур – на 0,5%, свинину и шлифованный рис – на 0,3%, баранину и сахар-песок – на 0,2%, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сливочное масло и шоколадные конфеты – на 0,1%.

Одновременно выросли цены на стерилизованное молоко – на 0,3%, говядину, жирный творог, сычужные сыры, ржаной хлеб и макаронные изделия – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на огурцы – 6,0%, помидоры – 3,3%, белокочанную капусту – 2,0%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.