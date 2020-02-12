МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" (En+ Group) закрыла сделку по выкупу у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"В продолжение заявления компании от 6 февраля 2020 года En+ Group объявляет о завершении приобретения 21,37% доли в компании, принадлежавшей группе ВТБ", — говорится в сообщении.

Ранее компания сообщала, что выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за 1,58 миллиарда долларов, для этого она привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 миллиарда рублей. Выкуп акций упростит структуру акционеров, не нарушив при этом "план Баркера". Благодаря реализации этого плана, названного в честь председателя совета директоров Эн+ лорда Грегори Баркера, компания в январе 2019 года была выведена из-под санкций США.

Одним из ключевых моментов плана было сокращение доли бизнесмена Олега Дерипаски в En+, в том числе за счет передачи части пакета ВТБ, а также голосование частью акций независимыми управляющими. В результате тогда была сформирована следующая структура акционеров: 44,95% акций у компании Дерипаски (с правом голоса лишь по 35%), 21,68% акций у ВТБ (с правом голоса по 7,35% акций), 10,55% у швейцарского трейдера Glencore (с правом голоса по всему пакету).

Пакет у ВТБ выкупила "дочка" "Эн+ Груп" и она же останется его владельцем, при этом 14,33% акций продолжит голосовать независимый трасти.

"Эн+ Груп" — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").