МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Эн+ Груп" в иностранной и местной валютах до "В+" с "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе Fitch.

"Понижение последовало за одобрением совета директоров приобретения 21,37% акций "Эн+ Груп" у ВТБ за 1,58 миллиарда долларов", — говорится в релизе агентства.