МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Федеральное финансирование строительства моста через реку Лена в Якутии на начальном этапе не предполагается, бюджетные средства могут потребоваться в период с 2021 по 2024 годы, сообщила пресс-служба одного из инвесторов проекта — группы "ВИС".

"Федеральное финансирование на начальном этапе проекта не предполагается. Все проектно-изыскательские работы по условиям проекта концессионного соглашения должны быть выполнены за счёт средств инвестора (концессионера). Средства федерального бюджета могут потребоваться на инвестиционной стадии проекта в период с 2021 по 2024 годы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявка на выделение федерального гранта на реализацию проекта ещё не подавалась, так как концессионное соглашение не было подписано. Конечная стоимость капзатрат на сооружение моста будет определена только после завершения проектирования и прохождения госэкспертизы. "Проект уже получил существенную поддержку на федеральном уровне. Социально-экономические эффекты от реализации проекта подтверждены министерством экономического развития РФ… Проект включен в национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года", — отмечается в сообщении.

Ранее в среду представитель Минтранса РФ рассказал РИА Новости, что министерство не знакомо с условиями концессии по строительству моста через Лену в Якутске, которая должна быть подписана сторонами сделки 13 февраля — властями Якутии и инвесторами — "Ростехом" и группой ВИС. Изначально концессию по мосту через Лену планировали подписать на Сочинском инвестфоруме, который в итоге было решено перенести из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Дочка" "Ростеха" — "РТ-Развитие бизнеса" — и группа ВИС в декабре 2019 года создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для реализации проекта строительства и эксплуатации моста через Лену. Структура "Ростеха" владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС — 66,6%. "Национальная инфраструктурная компания" вошла в субхолдинг ВИС по управлению транспортными концессиями. Она является управляющей компанией для ООО "Восьмая концессионная компания", подавшей частную концессионную инициативу на создание моста.

Этот консорциум и победил в конкурсе на финансирование и строительство объекта, сообщили власти Якутии 17 января. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.