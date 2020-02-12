МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Турция еще не выбрала объем квоты на ввоз помидоров в Россию, в настоящее время из страны импортировано более 144 тысяч тонн томатов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"В настоящее время из ранее установленной квоты на ввоз томатов из Турции выбран объем более 144 тысяч тонн. Приказ Минсельхоза с изменением квоты для помидоров, импортируемых из Турции, в настоящий момент подписан и готовится к направлению на регистрацию в Минюст", — сказали в министерстве.

Минсельхоз также указывает, что увеличение квоты на 50 тысяч тонн — до 200 тысяч тонн — не окажет существенного влияния на внутренний рынок из-за незначительной доли этого объема в масштабах рынка.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года, когда был отменен жесткий запрет на импорт томатов из Турции

С мая 2018 года Россия сняла ограничение на количество экспортеров томатов из Турции, оставив общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. Затем квота несколько раз повышалась, последний раз — весной 2019 года, до 150 тысяч тонн. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по итогам 2018 года и трех кварталов 2019 года импорт свежих и охлажденных томатов из Турции суммарно составил 104,393 тысячи тонн.

В конце января Минсельхоз РФ предложил увеличить на треть квоту на ввоз томатов из Турции — до 200 тысяч тонн с текущих 150 тысяч тонн. Ранее глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган сообщил РИА Новости, что турецкие поставщики испытывают трудности с отправкой в Россию помидоров. По его словам, это объясняется тем, что квота на поставки томатов закончилась, и экспортеры запросили у российской стороны дополнительную квоту.