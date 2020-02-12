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МОСКВА, 12 фев /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в январе составил 32,593 миллиарда долларов после дефицита в 13,273 миллиарда в декабре, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 11,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в январе в США был зафиксирован профицит бюджета в размере 8,681 миллиарда долларов.

Согласно отчёту министерства, государственные расходы в США в январе увеличились на 18% в годовом выражении и составили 404,881 миллиарда долларов, доходы поднялись на 8,6% — до 372,288 миллиарда долларов.