ВАШИНГТОН, 12 фев /ПРАЙМ/. Глава американского минфина Стивен Мнучин не ожидает, что ситуация с коронавирусом окажет негативное влияние на экономику США в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

"Я не ожидаю, что влияние коронавируса распространится на период после этого года", — заявил Мнучин на слушаниях в комитете по финансам сената США, посвященным слушаниям по бюджету на 2021 год.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.