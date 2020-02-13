МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Поправки были подготовлены Минфином для реализации мер послания президента РФ.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", — указывается в сообщении.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 апреля обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией своего послания Федеральному собранию, и при необходимости внести поправки в бюджет.

На совещании президента с членами правительства 5 февраля премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что правительство мобилизовало ресурсы для выполнения социальных поручений по итогам послания и согласовало с Минфином. Он также заверил, что мероприятия, направленные на увеличение темпов роста экономики, которые планирует реализовать кабмин, будут полностью обеспечены финансированием.

Премьер назвал несколько мер для увеличения темпов роста ВВП уже по итогам нынешнего года. По его словам, в числе прочего, правительство собирается добиться расширения потребительского спроса с помощью озвученных в послании мер социального пакета, намерено более активно реализовывать план трансформации делового климата и так называемый технологический пакет, который в основном касается цифровой экономики.