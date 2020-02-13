МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Россияне с рождением детей резко меняют свое финансовое поведение: начинают больше копить и чаще страховать свою жизнь, здоровье и имущество, говорится в исследовании компаний "Сбербанк Управление активами" и "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Так, рублевый вклад открывают 49% семей с детьми и 45% одиноких россиян. Валютные вклады же в целом пользуются у граждан меньшим спросом — только 8% семей и 6% одиночек имеют сбережения в валюте.

Семейные люди страхуют свою жизнь чаще: при выезде за рубеж 40% семейных пар и 37% одиночек решат сделать страховку, а добровольное медицинское страхование за счет страховщика оформляют 13% семейных и 10% одиноких людей. При этом у россиян с детьми в три раза вырастает популярность страхования жизни на год или несколько лет без накопления и в 5 раз — долгосрочное накопительное страхование собственной жизни, выяснили аналитики.

Появление детей также приводит к тому, что россияне начинают более ответственно относиться к своему имуществу. Так, квартиру страхуют 12% родителей и 10% одиноких россиян, а добровольную страховку на автомобиль оформляют 19% семей и 15% одиночек.

По данным исследования, семьи с детьми также чаще инвестируют, например, родители в 3 раза увеличивают вложения в паевые инвестиционные фонды и ценные бумаги. Единственным видом инвестиций, который "страдает" после заведения семьи, являются вложения в недвижимость с целью дальнейшей перепродажи — таким продуктом пользуются 20% одиноких россиян и только 15% семейных пар с детьми.

С появлением детей у россиян растет потребность в кредитных средствах, отметили эксперты. Так, ипотеку берут почти четверть семей и всего 14% одиноких россиян, а машину в кредит оформляют 10% семейных и 4% одиноких людей. Наконец, семейные пары с детьми в 5 раз чаще одиноких россиян оформляют кредит на покупку дома или дачи.