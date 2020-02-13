ПЕКИН, 13 фев — ПРАЙМ, Анна Раткогло. Китай из-за коронавируса в последний месяц существует в условиях повсеместного карантина и строгих ограничений, болезнь внесла изменения в привычный образ жизни и распорядок работы, хотя на этой неделе производство частично и возобновилось, страна из-за долгого простоя уже понесла убытки, которые пока никто не осмеливается подсчитать. Но в этой ситуации есть и те, кому этот кризис сыграл на руку.

Для сдерживания эпидемии власти решили отменить все массовые мероприятия, закрыть кинотеатры, спортивные объекты, торгово-развлекательные комплексы, рестораны, ограничить пассажирские перевозки, ввести строгие карантинные меры. Населению дали четкий наказ – сидите дома, мойте руки, носите маски и не распространяйте болезнь. Распространение коронавируса может привести к сбоям в поставках IT-систем в РФ

Меры оказались сильнейшим ударом по всей социально-экономической системе, пострадали производственные цепочки, туризм, сфера развлечений, транспорт, образование.

Не лишним будет отметить, что китайцев крайне сложно отнести к домоседам, а уж тем более в праздники, они, как никто другой, любят массовые шумные застолья, прогулки в парках, поездки к родственникам, групповые путешествия, в целом – быть с людьми, быть в толпе.

На каникулы многие планировали поехать путешествовать по стране и по миру, однако председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что эту "народную войну" с болезнью необходимо выиграть, большинство людей прислушались и стараются внести в эту победу свою лепту.

ВЫНУЖДЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Спасением в этой ситуации стали, естественно, смартфоны, и прежде всего приложения для просмотра фильмов, видео-роликов, всевозможные игры, приложения доставки еды, продуктов, новостные агрегаторы, мессенджеры, при этом не только бесплатные их версии.

"Я теперь по три раза в день заряжаю телефон или просто сижу возле розетки, делать нечего, очень скучно, сморю фильмы, смешные видео… Если раньше с друзьями много общалась по WeChat, то сейчас вообще постоянно, поесть вместе даже не можем сходить. На новый год я домой не поехала, а с родителями общаюсь по видеосвязи", — поделилась с РИА Новости жительница Пекина Чжао Ся.

Она добавила, что уже успела пересмотреть и новинки, и все фильмы, которые пропустила в прошлом году.

Изначально планировалось, что новогодние каникулы продлятся с 24 по 30 января, но и тут коронавирус внес свои коррективы, выход на работу откладывали то до 3 февраля, то до 10 февраля.

С 1 февраля по данным китайского сайта рейтинга приложений ChinaZ.com, лидером по скачиваниям в AppStore стало приложение для отслеживания расписания поездов, самолетов, автобусов, что напрямую связано с возвращением многих в города после новогодних праздников. Всего за день оно поднялось с 187 строчки, где оно находилось 31 января, но к 11 февраля приложение уже скатилось на 80 место.

Некоторые регионы и вовсе решили перестраховаться и вернуть жителей с каникул не раньше конца месяца, начало занятий в учебных заведениях в 13 провинциях также отложили почти до марта. Работать, как и учиться, в Китае многие будут онлайн.

Это также не могло не повлиять на выбор скачиваемых приложений, уже с прошлой недели в первую десятку стали вырываться то одно, то другое приложение для голосовой и видео конференцсвязи, а также для проведения онлайн-занятий в университетах и школах.

ЛИДЕРЫ В ЛИДЕРАХ

После того, как власти рекомендовали всем, кто может, работать и учиться удаленно, быстрыми темпами стали расти скачивания приложения Alibaba Group для бизнеса DingTalk, с помощь которого можно проводить онлайн-конференции, уроки, лекции, вести календарь, организовывать чаты. Если 20 января оно было на 121 месте, то с 5 февраля уверенно удерживает лидирующую позицию. По данным TechNode, только в понедельник 50 миллионов школьников и студентов, а также 600 тысяч учителей начали вести онлайн-уроки в 300 городах 30 регионов Китая при помощи именно DingTalk.

При этом два главных продукта Alibaba – торговая онлайн-площадка Taobao и платежная система Alipay находятся в числе наиболее используемых приложений. Учитывая постоянную востребованность продуктов корпорации, акции Alibaba Group на Гонконгской фондовой бирже остаются стабильными, с 31 января по 11 февраля цена за акцию выросла с 200,44 до 212,2 гонконгских долларов.

Второй технологический гигант Китая – Tencent идет следом сразу с двумя приложениями для офиса, WeChat Work (где можно организовывать рабочие чаты, создавать общие документы, есть облачный сервис хранения данных) и Tencent Cloud Conference. Главное приложение Tencent — WeChat, без которого уже ни один человек в стране не может представить жизнь, входит в список самых часто используемых приложений.

Помимо прочего, Tencent помогает коротать время тем, кто находится в вынужденном карантине, еще и многочисленными играми, которые сменяют друг друга в десятке лидеров по числу скачиваний, соответственно, и акции компании на Гонконгской бирже в последние две недели стабильно растут – 31 января акции Tencent торговались по 373 гонконгских доллара, а 11 февраля уже за 409 гонконгских долларов.

Совершенно по-разному чувствуют себя в этой ситуации различные платформы электронной коммерции и службы доставки, так как из-за чрезвычайных мер и продленных каникул закрыты многие склады и ощущается нехватка сотрудников.

К примеру, крайне востребованное приложение доставки из ресторанов и супермаркетов Meituan, скачали давно уже все, поэтому в рейтинге скачиваний его следует искать с конца, однако акции компании крайне стабильны в период этого кризиса, с 31 января по 11 февраля цена за акцию колебалась с 99,3 до 99,2 гонконгских долларов.

Также дела обстоят и у китайской онлайн-платформы коллективных покупок со скидками "Пиньдодо" (Pinduoduo), где, кстати есть и российские товары, цена на акции компании на бирже NASDAQ колебалась от 35,2 до 36 долларов за последние 2 недели.

Помимо прочих, в десятку лидеров в начале февраля вырвалось приложение Центрального телевидения КНР, в котором можно смотреть отдельные репортажи, видеоблоги журналистов, все телеканалы телевидения, и комментировать все в режиме реального времени. Хотя еще 20 января приложение находилось на 421 месте. 3 и 4 февраля он было лидером по скачиваниям, но 11 февраля скромно закрепилось на 32 месте.

Совсем неудивительно, что в такой ситуации большой популярностью стали пользоваться приложения компании ByteDance – новостной агрегатор Jinri Toutiao, приложение для просмотра видео Xigua, которое в прошлом месяце вошло в пятерку наиболее часто скачиваемых приложений, на это в том числе повлиял факт, что премьера долгожданного в Китае фильма "Затерянные в России" должна была состояться в кинотеатрах 24 января – в первый день китайского нового года, но из-за эпидемии все премьеры в кино отменили, а долгожданную картину все желающие смогли посмотреть бесплатно на Xigua. По данным китайских СМИ, только за первые три дня новый фильм собрал более 600 миллионов просмотров.

Самое популярное же приложение ByteDance – Douyin, известное во всем мире как TikTok, стало еще активнее использоваться, так как у местных блогеров появилось много свободного времени и идей для создания видеороликов. Компания ByteDance, имея в своем распоряжении столько популярных приложений, хотела в начале этого года выходить на IPO, однако пока планы эти не реализовались.