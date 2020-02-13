МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в январе в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 1,7%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,6%.

Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

При этом инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в январе в годовом выражении составила 1,6%, а в месячном выражении была зафиксирована дефляция 0,8%. Показатели также совпали с прогнозами и предварительной оценкой.