МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG, приходящийся на акционеров компании, за первый квартал 2019-2020 финансового года, который завершился 31 декабря, составил 372 миллиона евро против прибыли в 60 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности группы.

В пересчете на одну обыкновенную акцию убыток компании за отчетный период составил 0,6 евро против прибыли в 0,1 евро годом ранее. Объем продаж по итогам квартала составил 9,674 миллиарда евро, уменьшившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

При этом ThyssenKrupp ожидает, что по итогам текущего финансового года чистый убыток будет существенно выше, чем годом ранее — тогда показатель составил 260 миллионов евро. Причиной этого, как указывает компания, являются затраты на реструктуризацию.

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Компания является крупнейшим в мире производителем высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 31 декабря 2019 года составляло 161,5 тысячи человек.