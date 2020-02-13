МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматриваются поправки в бюджет.

"Увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена в начальном прогнозе, пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса — в этой связи, учитывая воздействие на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9%", — сказал Силуанов.

По итогам 2019 года экономический рост России составил 1,3%.

Минфин заложил в поправках в бюджет РФ рост доходов на 214 миллиардов рублей в 2020 году, 645 миллиардов рублей в 2021 году и 755 миллиардов рублей в 2022 году, при сохранении профицита бюджета на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП, сообщил Силуанов.

"Уточненный прогноз социально-экономического развития, естественно, повлиял и на изменение доходов федерального бюджета — мы пересмотрели доходы в сторону увеличения и в текущем году предусматриваем рост по сравнению с цифрами, учтенными в бюджете, доходов на 214 миллиардов рублей, в последующие годы рост составит 645 и 755 миллиардов, соответственно", — сказал он.

"Профицит бюджета практически не меняется: он сохраняется в процентном отношении к ВВП таким, как учтен в бюджете на текущий год", — заявил министр финансов.

В действующем законе о трёхлетнем бюджете утвержден профицит в 2020 году на уровне 0,8% ВВП, а затем его снижение до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

Рост доходов бюджета, по словам Силуанова, станет возможен в первую очередь за счет увеличения ненефтегазовых доходов, в том числе дополнительного поступления налогов и таможенных платежей — во многом благодаря повышению собираемости платежей, а также части доходов ЦБ от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

Поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы предполагают рост доходов от дивидендов госкомпаний, но окончательные решения по ним будут приниматься кабмином, заявил Силуанов.

"Также предполагается рост доходов от дивидендов. Окончательные решения будут приниматься правительством РФ по отдельным решениям. Такие предложения подготовим в правительство", — сказал он.

Силуанов также заявил, что покупка контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ увеличит доходы бюджета, что позволит профинансировать новые задачи, поставленные в послании президента, без нарушения бюджетного правила. Соответствующий законопроект входит в пакет поправок бюджета.

"Важно также учитывать и законопроект, который является частью пакета, который мы вносим одновременно с проектом бюджета. Речь идет о приобретении пакета акций Сберегательного банка у Банка России", — сказал он.

"Действительно, мы направляем на это мероприятие средства ФНБ, которые превышают тот 7-процентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция, с одной стороны. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счет прибыли, которую мы получим от Центрального банка, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента", — пояснил Силуанов.

Он подчеркнул, что доходы от этой сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета. "Таким образом, мы не изменим те бюджетные принципы, бюджетные правила, для того, чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании", — заключил он.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.