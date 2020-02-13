МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин попросил руководителей органов власти проанализировать штат и до 1 апреля внести предложения по оптимизации его численности.

"Я бы просил вас, уважаемые руководители министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти, проанализировать свою организационно-штатную структуру в соответствии с теми функциями, которые они осуществляют, и внести предложения по ее оптимизации — речь идёт об оптимизации предельной численности министерств и их конкретных подразделений — до 1 апреля", — заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Он отметил, что сейчас некоторым министерствам дали дополнительные ставки, но здесь "речь идёт о настройке для того, чтобы по результатам оценки функционала, который есть у министерств и ведомств, сделать компактными наши структуры".

"И здесь я хотел бы попросить (вице-премьера) Дмитрия Юрьевича Григоренко заняться этой работой в рамках соответствующей комиссии", — добавил премьер.

Мишустин рассчитывает в течение 2-3 месяцев решить вопрос оптимизации численности штата ведомств.

"При этом необходимо, чтобы сейчас все это шло в штатном режиме, без сбоев и проволочек. И надеюсь, что мы в течение двух-трёх месяцев как раз до конца разберёмся с оптимизацией, в том числе численности министерств и ведомств", — заявил Мишустин.