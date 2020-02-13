БРЮССЕЛЬ, 13 фев — ПРАЙМ, Мария Князева. Еврокомиссия считает в базовом сценарии, что пик вспышки нового китайского коронавируса придется на первый квартал 2020 года, а ее влияние на глобальную экономику будет относительно ограниченным, говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК. Мир в смартфоне: кто выиграл от эпидемии коронавируса в Китае

"Вспышка и распространение коронавируса и его влияние на общественное здоровье, жизнь людей и экономическую активность были источником растущего беспокойства. Это породило неопределенность в отношении краткосрочных перспектив китайской экономики и степени трансграничного (негативного влияния) в тот момент, когда глобальная производственная активность остается на циклически низком уровне. Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдет в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием", — говорится в документе.

"Продолжительность вспышки, а также принятых мер сдерживания представляют собой основной понижательный риск. Чем дольше он длится, тем выше вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования", — отмечает ЕК.

Власти Китая 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 59,8 тысячи человек, из них больше 1,36 тысячи скончались. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала новому виду коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019. В настоящее время в Испании подтверждены лишь два случая заражения коронавирусом: оба мужчины, которым поставлен диагноз — иностранцы (британец и немец), заразившиеся за пределами страны.

ПРОГНОЗ РОСТА ВВП

Еврокомиссия в своем зимнем экономическом прогнозе не изменила оценку роста ВВП еврозоны на 2020-2021 годы по сравнению с осенним прогнозом, но повысила оценку по инфляции.

В зимнем прогнозе говорится, что рост ВВП валютного объединения составит 1,2% и в 2020, и в 2021 году.

Инфляция в текущем году теперь ожидается на уровне 1,3%, а в следующем — 1,4%. Осенний прогноз составлял 1,2% и 1,3% соответственно.