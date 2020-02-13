МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Эксперты разошлись во мнении о темпах инфляции в РФ в 2020 году. На рост цен могут повлиять вспышка коронавируса, реализация нацпроектов и другие факторы. По их подсчетам, инфляция может составить от 3% до 5%.

Тренд на возврат инфляции в РФ к уровню 3,5-4% к концу 2020 года сформируется в ближайшие месяцы, считают в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ РФ. На замедление инфляции продолжают влиять временные факторы, связанные с выходом из расчета эффекта от повышения НДС и индексации тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года, а также с укреплением рубля, хорошим урожаем большинства сельхозкультур и аномально теплой для зимы погодой в средней полосе России.

Такой же прогноз ранее озвучила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в первом квартале годовая инфляция составит около 2%, в середине года она начнет ускоряться, постепенно возвращаясь к цели. На конец 2020 года ЦБ сохраняет прогноз инфляции в 3,5-4%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в РФ по итогам 2020 года в 3%.

ПРОБЛЕМЫ С ИНВЕСТИЦИЯМИ И КОРОНАВИРУС

Уровень инфляции в текущем 2020 году в своем максимуме может достичь планки в 3-3,5%, убеждена доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Небольшому росту инфляции может способствовать ряд государственных мер, в том числе инвестиции в национальные проекты и снижение ключевой ставки ЦБ до 6 %, которые должны увеличить кредитную активность населения и бизнеса, считает эксперт.

Но, по словам Новиковой, существуют и противоположные аспекты, которые в большей степени могут повлиять на замедление инфляции. Это – нежелание инвесторов, включая иностранных, осуществлять вложения из-за высоких рисков окупаемости и низких темпов роста экономики, которые могут составить не более 2% по итогам текущего года.

Опасение вызывает и распространение коронавируса, которое скажется на производительности экономик и уже привело к значительному снижению торговых взаимоотношений между Китаем и Россией, отмечает эксперт. Она добавляет, что внезапная смена поставщиков может привести к искусственному росту цен на соответствующие продукты, но в этом случае и спрос со стороны покупателей может снизиться в разы.

"Таким образом, остается в большей степени надеяться на развитие собственных отраслей экономики, а значит и привлечение дополнительных денежных средств в экономику, рост потребительской активности населения и как следствие — повышение инфляции", — делает вывод Новикова.

НАЦПРОЕКТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

"В конце текущего года инфляция может вернуться в интервал 3,5-4%", — считает главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

По его словам, этому поспособствуют отложенные эффекты произошедшего (и будущего) смягчения денежно-кредитной политики и, в среднесрочной перспективе, дополнительные расходы бюджета, связанные с реализацией положений послания президента РФ в части увеличения социальной поддержки населения.

"Согласно нашей оценке, увеличение пособий на детей в нуждающихся семьях в текущем году потребует дополнительно 160–170 млрд рублей. Поскольку практически все эти деньги будут потрачены на текущее потребление, то эти меры могут добавить 0,3-0,5 п.п. к инфляции до конца года", — добавляет эксперт.

Другим фактором роста цен станет увеличение расходов на приоритетные национальные проекты, отмечает Девятов. Однако, несмотря на то что эти расходы могут оказать ощутимое влияние на динамику цен производителей, эффект на потребительскую инфляцию будет небольшим.

Кроме того, на рост цен, по словам эксперта, повлияет сокращение поставок из КНР в результате снижения производства в этой стране на фоне распространения коронавируса. Несмотря на то что доля Поднебесной в структуре российского импорта довольно значительная (около 22% в 2019 году), эффект от сокращения поставок будет умеренным в том числе за счет переориентации на других поставщиков.

"В настоящее время мы сохраняем прогноз по инфляции в текущем году на уровне 3,3%, но видим риски того, что фактический рост цен окажется в интервале 3,5-4%", — делает вывод Девятов.

СТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И НИЗКАЯ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

"Мы ожидаем, что к концу года инфляция может оказаться в диапазоне 4,5-5%", — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Причины роста, по его словам, заключаются в эффекте низкой базы и в сезонных факторах.

"Вообще, инфляция хорошо прогнозируема только в отсутствие резких колебаний курса национальной валюты, причиной которых могут стать геополитические факторы, шоки на внешних сырьевых и фондовых рынках", — добавляет эксперт.

По его словам, по-прежнему существуют риск-шансы для экономики, которые остаются неподконтрольными, хотя устойчивость экономики к внешним воздействиям выросла.

"Только за счет устойчивости экономики и отсутствия предпосылок к накоплению длительного дефицита платежного баланса можно прогнозировать достаточно низкий уровень инфляции (до 5%) на горизонте года при умеренных внешних рисках", — убежден Ващенко.

Долговая нагрузка остается низкой, около 13% от ВВП, экономика выдержит снижение цены на нефть в диапазон 40-50 долларов за баррель без значительного ослабления рубля и роста инфляции, считает эксперт. Бюджетный сценарий и прогноз Банка России он называет достаточно консервативными.

Влияние вспышки коронавируса на российскую экономику пока слабое, добавляет он. Наиболее значительный эффект — снижение цены на нефть, газ, что отчасти тоже связывают со снижением потребления в Китае.

"Действительно, транспорт, в особенности авиационный, пострадал от карантина, убыток сопоставим с потерями от простоя Boeing 737 Max. Нефтегазовые доходы в I квартале могут сократиться на 7-8% по сравнению с предыдущим кварталом (по данным Минфина, за январь они снизились на 7% к декабрю), но повода для беспокойства нет", — считает Ващенко.

Цена на нефть на 25% выше уровня, который обнулит нефтегазовые сверхдоходы бюджета. При необходимости, Минфин может увеличить заимствования при помощи ОФЗ, сейчас для этого хорошая конъюнктура рынка, заключает эксперт.