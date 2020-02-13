ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев — ПРАЙМ. Сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка не окажет значимого влияния на курс рубля, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

Правительство РФ планирует выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка примерно за 2,5 триллиона рублей, используя средства ФНБ. ЦБ заявил о планах в течение 3-7 лет равномерно продавать на рынке полученную в рамках сделки валюту.

"Мы будем осуществлять соответствующие операции на валютном рынке, они будут растянуты во времени, они будут равномерны. Параметры этих сделок мы объявим после того, как будут известны параметры уже самой сделки, первого транша. Мы исходим из того, что не будет значимого влияния на валютный рынок", — ответила Набиуллина на вопрос, какое влияние может оказать сделка по смене контролирующего акционера Сбербанка на курс рубля.

Минфин и ЦБ согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Министр финансов Антон Силуанов ранее в четверг заявил, что первую часть пакета кабмин планирует купить за 1,2 триллиона рублей уже этой весной, оставшиеся акции — по мере накопления ФНБ в этом году или уже в следующем.

ЦБ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ В НАБСОВЕТЕ СБЕРБАНКА ОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Набиуллина также сообщила, что Банк России после смены контролирующего акционера Сбербанка может оставить в набсовете банка меньше трех представителей, скорее всего — одного.

Банк России ранее сообщал, что ожидает сокращения числа своих сотрудников в наблюдательном совете Сбербанка до 3 человек из-за сделки по продаже пакета акций регулятора правительству, кандидаты в его новый состав должны быть выдвинуты до 18 марта.

"Я думаю, что это будет даже меньше трех человек, потому что воспринимается как конфликт интересов, когда наши представители участвуют в совете директоров. Мы и раньше старались, чтобы на пакет Банка России было больше независимых директоров. Я думаю, что это, скорее всего, должен быть один человек, на мой взгляд. Но мы сейчас это обсуждаем", — прокомментировала она вопрос о представительстве ЦБ в набсовете Сбербанка после сделки.

СДЕЛКА ПО СБЕРБАНКУ И ИНФЛЯЦИЯ В РФ

Сделка по продаже пакета акций Сбербанка ускорит инфляцию в РФ незначительно — на 0,2 процентного пункта, других проинфляционных рисков ЦБ не видит, заявила председатель Банка России.

"Мы проводим такие расчёты: на наш взгляд, инфляционный эффект будет небольшим… где-то 0,2 процентного пункта оценочно, поэтому большого проинфляционного эффекта или проинфляционных рисков мы не видим", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, какое влияние на инфляцию может оказать сделка по продаже пакета акций Сбербанка.

ПОЛИТИКА ЦБ В ОТНОШЕНИИ СБЕРБАНКА ПОСЛЕ СДЕЛКИ

Политика ЦБ РФ в отношении Сбербанка никак не изменится после сделки по продаже контролирующего пакета, заявила Набиуллина.

"Никак не изменится", — ответила она на вопрос, как изменится политика ЦБ в отношении крупнейшего российского банка после перехода контроля над ним правительству.

"Мы до сих пор выполняем функции регулирования и надзора, мы этот конфликт старались урегулировать, и мы не видим, что должны быть какие-то изменения в связи с переходом собственности от нас", — добавила она.

СДЕЛКА ПО СБЕРБАНКУ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ

Продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России, сообщила глава ЦБ.

"Нет, мы считаем, что не повлияет. Потому что мы будем учитывать при проведении ДКП потоки ликвидности из-за этих операций, чтобы держать ставку на денежном рынке такой, которая, соответственно, достигает целей инфляции. На наш взгляд, значимого влияния не будет", — ответила она на вопрос, будет ли влияние от сделки по Сбербанку на монетарную политику ЦБ.