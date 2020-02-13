МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в январе выросли на 2,5% в годовом выражении, в месячном исчислении инфляция составила 0,1%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали значение инфляции в годовом исчислении на уровне 2,4%, в месячном — 0,2%.

В декабре потребительские цены в стране выросли на 0,2% в месячном выражении и на 2,3% — в годовом.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в январе в годовом исчислении составила 2,3%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидающих показателя на уровне 2,2%. В месячном выражении зафиксирована инфляция в 0,2%, что совпало с прогнозами аналитиков.

Цены на продовольствие в США в январе в месячном выражении выросли на 0,5%, на энергоносители — уменьшились на 0,7%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 1,8%, а энергоносители — на 12,1%.