МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 февраля, увеличилось на 2 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 205 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 210 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели. Показатель прошлой недели был пересмотрен с 202 до 203 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели не изменилось по сравнению в пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 212 тысяч. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 211,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 февраля, уменьшилось на 61 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 1,698 миллиона человек. Прошлый показатель был пересмотрен с 1,751 до 1,759 тысячи.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.