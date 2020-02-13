По просьбе ЦБ уточняются данные в четвертом абзаце (правильно читать "1,2 триллиона" и "до 721 миллиарда"), добавлен контекст (второй абзац).

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев /ПРАЙМ/. Объем незаконного вывода денежных средств из России через банки в 2019 году сократился на 2%, до 64 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией "Россия".

По данным ЦБ, объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году сократился на 20%, а в 2017 году — в 2,3 раза.

"Объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился незначительно, на 2%, но, тем не менее, остается на исторически низком уровне — около 64 миллиардов рублей", — прокомментировал он результаты прошлого года.

Скобелкин также добавил, что объем сомнительных транзитных операций в банковском секторе снизился в 1,7 раза — с 1,2 триллиона рублей до 721 миллиарда рублей.