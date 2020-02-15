МЮНХЕН, 15 фев — ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приняли участие в рабочем завтраке с представителями российских и немецких деловых кругов.

Мероприятие традиционно проходит "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

На встрече присутствовали порядка 40 бизнесменов, которые поприветствовали министров, после чего мероприятие продолжилось в закрытом от прессы формате.

Позже в субботу Лавров проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с главой МИД ФРГ, Японии и Китая, а также выступит на Мюнхенской конференции.