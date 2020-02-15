КИЕВ, 15 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики.

Зеленский 14-15 февраля находится в Мюнхене. В субботу планируется его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. Также у президента запланирован ряд встреч.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике… Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружеские", — написал по итогам встречи президент в Twitter.

В четверг, 13 февраля, пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что фонд продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования, консультации становятся интенсивнее. Райс добавил, что основные предметы для переговоров по предоставлению финпомощи — борьба с коррупцией, фискальная и земельная реформа, сокращение доли государства в стратегических сферах экономики и так далее.

МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае 2019 года, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.