МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Правительство Кубы намерено погасить более 30 миллионов евро просроченных платежей по внешнему долгу к концу мая, передается агентство Франс Пресс со ссылкой на письмо вице-председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса.

Отмечается, что речь идет о долгах Кубы перед Великобританией, Францией, Японией, Испанией, Бельгией и Австрией. Дипломатический источник сообщил агентству, что в 2019 году Куба просрочила платежи на сумму 32-33 миллионов евро.

Кабриас в письме председателю Парижского клуба кредиторов Одиль Рено-Бассо указывает, что Куба "намерена погасить" просроченную задолженность по своим обязательствам к 31 мая, самой ранней "реалистичной" дате.