МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Смягчение или отмена европейских санкций в отношении России возможны только при изменениях в ситуации с Украиной, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт РСМД Павел Каневский.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, заявил, что санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. По его словам, санкции "абсолютно ничего не изменили в России". Макрон отметил, что санкции и контрсанкции стоят Европе так же дорого, как и России.

"Я думаю, Евросоюз будет верен себе, и ситуация во многом будет зависеть от прогресса на украинском направлении – если здесь что-то реально начнет меняться, я думаю, можно будет об этом (смягчении или снятии санкций – ред.) говорить. То, что санкции контрпродуктивны для России и Евросоюза, это чисто экономический аспект, ведь санкции – это политический инструмент. А с политической точки зрения, по мнению очень многих представителей Запада, санкции — по крайней мере, частично — своих целей достигают", — сказал Каневский, комментируя высказывания французского лидера.

Эксперт напомнил, что Макрон не раз указывал на необходимость выстраивать новые подходы к России и к политике на восточном направлении в целом, однако не все европейские партнеры с ним согласны. "Хотя в Европе сейчас, особенно с учетом того, что пришла новая Еврокомиссия, раздаются голоса – и в экспертном сообществе, и среди лиц, принимающих решения – о том, что нужно искать какой-то новый подход к России, все же есть много разных мнений. Единства в Евросоюзе по поводу отмены или смягчения санкций в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Достаточно посмотреть, насколько различны в этом плане мнения французской и немецкой сторон", — сказал собеседник агентства.

"Пока не произошло какого-то кардинального изменения ситуации на востоке Украины, какой-то кардинальной смены курса в ближайшее время, скорее всего, не будет. С другой стороны, важно, что существует диалог и что Макрон предлагает хотя бы начать думать о том, что нужно разговаривать с Россией и думать о нормальном сосуществовании в будущем", — заключил эксперт.