МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава МИД КНР Ван И призвал обеспечить равные условия для проектов по развертыванию сети 5G китайской компании Huawei в Европе.

"Мы надеемся, что наши друзья из Европы будут ценить важность нашего стратегического сотрудничества. Сеть 5G — это важная тема, и я вижу, что многие европейские страны сделали ее своей целью. Очень важно обеспечить равные условия и справедливую деловую среду для всех компаний", — заявил Ван И в ходе конференции по безопасности в Мюнхене. Трансляцию выступления вел сайт мероприятия.

Он также выразил надежду, что европейские страны будут принимать решения "независимо и мудро".

Ранее Huawei поддержала решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске сервисов 5G в европейских городах к концу текущего года и сообщила о намерении продолжить сотрудничество с европейскими властями в сфере 5G технологий. Как сообщала ЕК, первые сервисы 5G будут доступны в 138 городах Европы к концу текущего года.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.