ПЕКИН, 16 фев – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжение о необходимости предпринять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV, сообщил он в своей статье, опубликованной в воскресенье в главном журнале ЦК КПК "Цюши".

К тому моменту было лишь известно, что в городе Ухань быстрыми темпами распространяется неизвестный тип пневмонии, и только 9 января китайский специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Сведения о первом погибшем были обнародованы 11 января.

"После начала вспышки пневмонии в Ухане, 7 января, когда я председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, я выдвинул требования о работе по профилактике и контролю за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса", — приводятся слова китайского лидера на сайте журнала.

Он также подчеркнул, что 20 января дал специальные указания по работе в борьбе со вспышкой заболевания, где указал, что "следует уделять повышенное внимание эпидемической ситуации, делать все возможное для профилактики и контроля, требовать от парткомов и правительств всех ступеней, а также соответствующих ведомств, чтобы превыше всего ставили безопасность жизни и здоровье народа, принимали надлежащие эффективные меры для сдерживания распространения эпидемии".

Си Цзиньпин также указал, что 22 января в условиях быстрого распространения заболевания и серьезных вызовов в работе по профилактике и борьбе с коронавирусом направил четкие указания напрямую в провинцию Хубэй о срочной необходимости ввести всеобъемлющий и строгий контроль за выездом людей (23 января город Ухань и еще несколько городов провинции были закрыты на карантин).

Он также сообщил, что в первый день китайского нового года (24 января) вновь провел заседание Постоянного комитета Политбюро для повторного изучения работы и необходимых мер по профилактике и борьбе с коронавирусом, особенно в области лечения пациентов, и постановил создать центральную руководящую группу по реагированию на эпидемическую ситуацию.