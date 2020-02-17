ПЕКИН, 17 фев /ПРАЙМ/, Анна Раткогло. Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.

По его словам, сильнее других пострадали сфера общественного питания, туризм и розничные продажи.

О временном и краткосрочном характере влияния эпидемии на экономику постоянно заявляет и высшее руководство страны, при этом обещая, что после победы над заболеванием восстановятся и потребительский спрос, и драйверы развития экономики. Однако аналитик полагает, что ряд предприятий вспышка коронавируса может довести до банкротства.

ПЕРВАЯ ВОЛНА

Чжан Цзяжуй напомнил, что правительство уже приняло целую серию серьезных мер для сдерживания распространения заболевания, к примеру закрыло Ухань и ряд других городов в провинции Хубэй, значительно продлило новогодние каникулы, оперативно отменило крупные мероприятия, обеспечило бесплатный возврат авиа- и железнодорожных билетов, чтобы снизить объем поездок по стране.

"Эти меры были действительно необходимы для сдерживания распространения эпидемии, но объективно они также оказали значительное влияние на макро- и микроэкономику Китая", — сказал эксперт.

Первые удары пришлись преимущество на сферу общественного питания и гостиничную индустрию. Их добавленная стоимость в первом квартале 2019 года составила 423,49 миллиарда юаней, а в условиях эпидемии в первом квартале 2020 года эти две отрасли понесли большие потери.

"Пусть даже некоторые участники индустрии общественного питания и получают небольшой доход благодаря услугам по доставке еды, это по-прежнему лишь капля в море", — сказал аналитик.

Туристическая индустрия, по его словам, также попала под удар. В первом квартале 2019 года доход этой сферы только во время новогодних праздников составил около 500 миллиардов долларов, а в этом году – почти ничего.

Несомненно, эта ситуация оказала влияние и на розничные продажи, но, по словам эксперта, благодаря онлайн-продажам удалось в некоторой степени компенсировать потери розничной торговли.

"По грубым подсчетам, в краткосрочной перспективе, упомянутая первая волна эпидемии оказала прямое влияние на китайскую экономику в первом квартале 2020 года, в результате чего потери составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов)", — сказал собеседник.

Учитывая, что по итогам 2019 года общий объем ВВП Китая составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов), такие потери в первом квартале уже приближаются к 1% ВВП.

НОВЫЕ УГРОЗЫ

Чжан Цзяжуй подчеркнул, что "еще больше тревожат потери предприятий обрабатывающей промышленности". "Возобновление работы задерживается, но аренда помещений, заработная плата были оплачены, как и полагалось, что создало очевидную угрозу для движения денежных средств предприятий", — сказал эксперт.

По его словам, денежный поток в обрабатывающей промышленности намного меньше, чем в индустрии общественного питания и туризма, и как только он прервется, кризис ликвидности может перерасти даже в угрозу банкротства, особенно для тех предприятий обрабатывающей промышленности, у которых изначально сравнительно низкая норма прибыли.

Вместе с тем, указал аналитик, нарушение ритма производства повлияет на производственные цепочки в целом.

Он пояснил, что в этой ситуации многие компании столкнулись с проблемой высоких долговых обязательств и низкой прибыли, а также с затруднениями из-за ограниченного денежного потока.

"Для ряда компаний влияние этой эпидемии может стать последней каплей, поэтому мы также должны обратить внимание на долгосрочное влияние этой вспышки заболевания", — сказал эксперт.

По его словам, чтобы предотвратить переход кризиса ликвидности этих компаний в риск банкротства и далее к другим "финансовым недугам", необходимы соответствующие меры спасения, "которые должны быть точными и быстрыми".

"Но с другой стороны, именно на обрабатывающую промышленность эпидемия может оказать долгосрочное воздействие, потому что у нее изначально низкий иммунитет и сейчас она находится на ключевом этапе трансформации и модернизации. При этом влияние коронавируса лишь ускорит естественный отбор в обрабатывающей промышленности", — добавил эксперт.

ЗАКАЛКА ИММУНИТЕТА

Вместе с тем, по словам аналитика, чтобы оценить влияние эпидемии, "необходимо также оценить иммунитет самой китайской экономики, по аналогии с тем, как один и тот же вирус по-разному влияет на людей с разным иммунитетом".

Он напомнил, что вскоре после вступления Китая в ВТО в 2003 году активно высвобождались дивиденды экономической открытости страны и развивался инвестиционный бум, поэтому краткосрочное воздействие эпидемии атипичной пневмонии (SARS) удалось оперативно нивелировать, и экономика быстро восстановилась.

"Но сейчас экономический рост Китая находится в стадии структурной трансформации и последовательного замедления (по итогам 2019 года рост ВВП составил 6,1%, что стало худшим показателем за три десятилетия), общая эффективность инвестиций заметно не улучшилась, а структурные проблемы остаются серьезными", — указал эксперт.

По его мнению, резюмируя, можно указать, что эта эпидемия оказывает наибольшее и непосредственное влияние на сферу услуг, особенно на предприятия общественного питания, туризм, транспорт и индустрию развлечений, но проблемы, с которыми сталкиваются занятые здесь предприятия, связаны лишь с краткосрочным кризисом ликвидности.

"Несмотря на то что в краткосрочной перспективе возникают проблемы, пока нет системного риска. А в долгосрочной перспективе эта ситуация на самом деле закалка, это повышение иммунитета для экономики Китая, что в фундаментальном плане выгодно для устойчивого и здорового роста экономики Китая", — подытожил Чжан Цзяжуй.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый тип коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 70 тысяч человек, скончались 1 770.