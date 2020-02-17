МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об особенностях перечисления в федеральный бюджет части доходов, которые получит ЦБ от продажи обыкновенных акций Сбербанка, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. Стоимость покупки составит около 2,5 триллиона рублей.

Законопроект предусматривает, что подлежащую перечислению часть дохода ЦБ передает в федеральный бюджет путем перечисления денег и/или передачи в казну РФ прав требований ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (до 150 миллиардов рублей), а также к госкорпорации "ВЭБ.РФ" по депозитным договорам (до 350 миллиардов рублей), заключенным до вступления законопроекта в силу, то есть до дня его официального опубликования. Правительство будет вправе принять в казну РФ данные права требования по их балансовой стоимости на день передачи.

Согласно законопроекту, у ЦБ останется 700 миллиардов рублей, а 500 миллиардов рублей он перечислит в бюджет РФ в 2020 году, 650 миллиардов — в 2021 году, 400 миллиардов — в 2022 году, оставшуюся сумму — в 2023 году. Причем сумма перечисления не может превышать фактически полученный Банком России доход от продажи акций Сбербанка на дату перечисления денежных средств.

Исходя из слов замглавы Минфина Владимира Колычева, в виде денежных средств в 2020 году в бюджет будет перечислено 350 миллиардов рублей и 150 миллиардов рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам. В 2021 году деньгами будет перечислено 300 миллиардов рублей и 350 миллиардов — прав требований по депозитам ВЭБа. В 2022 году бюджет получит 400 миллиардов рублей, оставшуюся сумму — в 2023 году.

Одновременно правительство внесло в Госдуму законопроект о процедуре приобретения кабмином у ЦБ акций Сбербанка, направленный "на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа". Продажа акций Сбербанка "позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке", поясняет кабмин.