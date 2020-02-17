17 февраля — Dow Jones. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) рассмотрит вопрос о переносе на более поздний срок своей запланированной на начало марта ежегодной сессии на фоне принимаемых правительством усилий по обузданию стремительно распространяющейся эпидемии коронавируса.

Вопрос о переносе сессии будет обсуждаться на следующей неделе, на заседании постоянного комитета ВСНП, наряду с законодательством по ограничению торговли дикими животными, сообщило в понедельник государственное информационное агентство "Синьхуа".

В интервью "Синьхуа" высокопоставленный представитель ВСНП сказал, что законодатели считают перенос сессии необходимым для того, чтобы не отвлекать внимание от борьбы с эпидемией и обеспечения защиты общественного здоровья и безопасности.

Официальные источники ранее сообщали, что источником коронавируса Covid-19, мог стать продовольственный рынок в Ухане, торгующий тушами и живыми особями десятков видов диких животных, включая бамбуковых крыс, страусов, детенышей крокодила, ежей.

Ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей, насчитывающего около 3 000 членов, обычно проводятся в начале марта. На них правительство КНР определяет политические задачи на ближайший год. Одновременно проходит сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК).

Заявление ВСНП прозвучало в условиях преобладающей в Китае неопределенности относительно сроков возобновления нормальной работы школ и предприятий.

— Автор Chun Han Wong, chunhan.wong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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