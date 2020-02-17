КИЕВ, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство Украины ожидает поступления в страну 3-5 миллиардов долларов иностранных инвестиций в текущем году, заявил в понедельник заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.

"На сегодняшний день у нас есть два сценария… Если мы говорим о базовом сценарии – это увеличение иностранных инвестиций до 3-3,5 миллиардов долларов. В нашем целевом сценарии мы хотели бы довести этот показатель до 5 миллиардов долларов", — заявил Николайчук на пресс-конференции.

По его словам, также правительство рассчитывает на внутренних инвесторов в экономику и предполагает, что темпы внутренних инвестиций в текущем году будут не меньше прошлых лет.

Ранее глава минэкономики Украины Тимофей Милованов заявил, что основные средства производства на Украине изношены на 60%, и стране необходимы инвестиции, а премьер-министр страны Алексей Гончарук — что правительство планирует за пять лет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций для роста украинской экономики на 40%.

Наконец, и сам президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал международных инвесторов инвестировать средства в украинскую экономику. Он пообещал крупным инвесторам налоговые каникулы на пять лет и сопровождение в рамках программы Investment Nanny ("Инвестиционная няня").