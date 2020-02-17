ФРАНКФУРТ, 17 фев — Dow Jones. Немецкий Бундесбанк в понедельник призвал правительство Германии направить значительный бюджетный профицит на поддержку экономического роста. Регулятор предупредил об угрожающих производственному сектору страны рисках, порожденных вспышкой коронавируса в Китае.

Новые комментарии указывают на изменение в позиции Бундесбанка, всегда отличавшегося консервативным подходом к экономике и до недавних пор отвергавшего требования международных партнеров, просивших Берлин не скупиться в расходах и сократить свои профициты.

"В структуре бюджетных правил правительства явно имеется пространство для маневра, — говорится в опубликованном в понедельник ежемесячном докладе Бундесбанка. – Его можно использовать, чтобы улучшить условия для роста и занятости".

Еще недавно, в ноябре, Бундесбанк утверждал, что в "особом пакете мер для стимулирования экономики очевидной необходимости нет". В новом докладе это утверждение отсутствует.

Экономика Германии (крупнейшая в Европе) уже почти два года находится в состоянии стагнации, что обусловлено международной напряженностью, оказывающей давление на производственный сектор страны. На прошлой неделе федеральное бюро статистики Германии сообщило о нулевом росте ВВП в 4-м квартале 2019 года.

Бундесбанк сообщил, что не увидел в начале 2020 года каких-либо фундаментальных изменений в экономических перспективах страны. Вспышка коронавируса, вероятно, спровоцирует временное замедление темпов роста экономики Китая, что ударит по спросу на немецкий экспорт и вызовет затруднения в работе цепочек поставок, обсуживающих отдельные отрасли, говорится в докладе.

Бундесбанк считает "вполне очевидным" то, что в этом году правительству следует хотя бы приступить к понижению так называемой надбавки в поддержку солидарности, направляемой на финансирование реструктуризации промышленности Восточной Германии. Земли и муниципалитеты Германии также располагают большими бюджетными профицитами, которые могли бы быть использованы для поддержки образования и развития инфраструктуры, говорится в докладе.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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