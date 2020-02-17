МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рост промпроизводства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с декабрьских 1,7%, следует из сообщения Росстата.

В месячном выражении промышленное производство в январе снизилось на 17,3%, с исключением сезонного и календарного факторов зафиксировано снижение на 0,8%.

Наибольший рост производства в январе — на 3,9% в годовом выражении — был зафиксирован в обрабатывающих производствах. В сфере добычи полезных ископаемых в январе произошло снижение на 0,4% в годовом выражении, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксирован спад на 4,7% (что объясняется аномально теплым январем). В водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов рост в годовом выражении составил 1%.

Росстат в понедельник впервые опубликовал расчеты по промышленному производству на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. Кроме того, Росстат представил пересчет данных за 2018 и 2019 годы на основе нового базисного 2018 года. В соответствии с новыми расчетами, рост промпроизводства по итогам 2018 года уточнен с 2,9% до 3,5%. В 2019 году по новым расчетам рост промышленности составил 2,3% (вместо прежних 2,4%).

Как сообщили журналистам в ходе брифинга в Росстате, переход на новый базисный год позволит учесть те изменения в структуре производства, которые произошли за период с 2010 по 2018 год. Как следует из данных статистического ведомства, в структуре производства за минувшие годы выросла доля сырьевых отраслей (она увеличилась с 34,1% до 38,9%), а по всем остальным видам деятельности доля снизилась (особенно в обрабатывающих производствах — снижение произошло с 53,2% до 50,7%).

В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации, кроме того, индексы по отдельным отраслям, по товарным позициям будут более точными и выверенными.