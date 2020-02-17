Профицит консолидированного бюджета РФ в 2019 году составил 2,1 трлн рублей
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Профицит консолидированного бюджета РФ в 2019 году составил 2,115 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.
Доходы бюджета за отчетный период составили 39,11 триллиона рублей, расходы — 36,995 триллиона рублей.
В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с профицитом в 3,036 триллиона рублей. В 2012 году профицит составлял 263 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/state_regulation/20200217/830952065.html