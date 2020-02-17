Рост ВВП РФ в I квартале составит 2-2,5%, прогнозируют в ЦБ
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Годовые темпы роста российской экономики в первом квартале составят 2-2,5%, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.
"Согласно прогнозу Банка России, в первом квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составит 2-2,5%", — сказано в документе.
ЦБ РФ ожидает, что темпы роста ВВП России по итогам 2020 года будут находиться в диапазоне 1,5-2%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200217/830953193.html