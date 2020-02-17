КИЕВ, 17 фев — ПРАЙМ. Почти четверть ВВП Украины или около 35 миллиардов долларов находится в тени, свидетельствуют первые результаты исследования, которое провела компания Ernst & Young в рамках сотрудничества с МЭРТ, Нацбанком Украины и Госслужбой статистики, обнародованные в понедельник.

В ходе анализа изучался уровень ВВП Украины за 2018 год. Исследование разделяет "наличную теневую экономику" на "следственную" и "пассивную", в зависимости от того, кто от нее выиграет. В так называемой "следственной теневой экономике" две стороны сделки получают выгоду от нее, например, при оплате наличными заказчик не требует счета и получает скидку, а поставщик, не регистрируя транзакцию, экономит на налоговых расходах.

В так называемой "пассивной теневой экономике" выгоду от нее получает только продавец этого товара или услуги, который, например, продает товар за наличные без чека и не платит налоги.

"По результатам исследования украинской экономики, 846 миллиарда гривен, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год, находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 миллиарда гривен (около 28 миллиардов долларов по текущему курсу) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 миллиарда гривен (около 6 миллиардов долларов по текущему курсу) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть — неденежная теневая экономика", — цитирует результаты исследования пресс-служба Нацбанка.

Исследование на Украине свидетельствует, что более четверти (26,2%) объема "наличной теневой экономики" (это 5,3% ВВП или 190 миллиарда гривен) — это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются обе стороны — и продавец, и покупатель. А остальные (73,8%) общего объема украинской теневой экономики (или 14,4% ВВП – 512 миллиардов гривен) — это "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец. Стимулирование безналичных электронных расчетов должно существенно уменьшить уровень "пассивной теневой экономики", полагают авторы.

Так, предыдущие исследования в европейских странах подтверждают, что увеличение доли безналичных платежей на 100% способствует уменьшению уровня теневой экономики на 0,6-3,7% от ВВП, а государственные доходы увеличиваются на 0,1-0,8% от ВВП исследуемых стран, сказано релизе.