МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере информационных технологий, стороны договорились проработать возможность подписания двустороннего документа о сотрудничестве, говорится в сообщении Минкомсвязи по итогам встречи замглавы министерства Михаила Мамонова с чрезвычайным и полномочным послом Венесуэлы в России Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

"Михаил Мамонов отметил, что Россия готова расширять сотрудничество с Венесуэлой в сфере информационных технологий. В частности, уже реализован проект по внедрению интеллектуальной голосовой платформы для венесуэльского оператора DIGITEL, в стране вещает телеканал Russia Today на испанском языке", — говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Стороны договорились о проработке возможности подписания двустороннего документа о сотрудничестве в сфере связи и информационных технологий", — отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", направленной на цифровую трансформацию государственного управления, социальной сферы и инфраструктуры данных.