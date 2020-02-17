МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Физлица инвестировали в 2019 году онлайн с помощью систем удаленной идентификации 30 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по итогам проведенного исследования.

НАУФОР в начале 2020 года провела ежегодный опрос крупнейших брокерских и управляющих компаний, обслуживающих физлиц на фондовом рынке, для оценки основных тенденций в инвестировании денежных средств населением.

"Количество счетов, открываемых в 2019 году онлайн с помощью систем удаленной идентификации, увеличилось почти в два раза — до 140 тысяч счетов (в 2018 году аналогичный показатель составлял 75 тысяч счетов), сумма привлеченных с их использованием средств составила порядка 30 миллиардов рублей, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года", — уточняется в исследовании.

В сообщении также указывается, что около 10% клиентов воспользовались сервисами идентификации по набору данных; доля клиентов, использовавших подтвержденную запись на портале госуслуг, не превысила 1%. Несмотря на то что большинство (около 70%) новых клиентов, пришедших на фондовый рынок в 2019 году, использовали онлайн-каналы, предлагаемые кредитными организациями, привлечение средств граждан по небанковским онлайн-каналам росло прежними темпами, добавляется там же.