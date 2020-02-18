МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple заявила, что не сможет выполнить намеченный прогноз по прибыли в постпраздничном квартале из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса.

Ранее Apple сообщала, что ее чистая квартальная прибыль выросла в первом квартале 2019-2020 финансового года (завершился в декабре 2019 года) на 11%, а продажи увеличились до рекордных 92 миллиардов долларов. Чистая прибыль компании составила 22,24 миллиарда против 19,97 миллиарда долларов годом ранее, это первый рост прибыли корпорации более чем за год. При этом компания сообщила, что в постпраздничном квартале ожидает прибыль в 63-67 миллиардов долларов.

Согласно заявлению компании, опубликованный в конце января квартальный отчет включал "наиболее полную информацию, имеющуюся на тот момент", а также оптимальный прогноз компании относительно "темпов возвращения к работе" после окончания продленных до 10 февраля выходных по случаю китайского Нового года.

"Мы постепенно начинаем возобновлять работу в стране (Китае — ред.), однако темпы возвращения к нормальным условиям оказались медленнее ожидаемых. Как следствие, мы ждем, что прогноз по доходам на квартал, завершающийся в марте, не будет выполнен по двум основным причинам", — говорится в заявлении компании.

Согласно Apple, первая причина — это временное ограничение поставок iPhone по всему миру. Вторая причина — снижение спроса на продукцию Apple в Китае в связи с закрытием ряда магазинов компании и сокращением часов работы розничных магазинов, из-за чего снизился поток клиентов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.