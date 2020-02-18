МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Самое дорогое игристое вино отечественного производства продается в Москве и Приморье, а самое дешевое — в Чувашии, выяснила IT-компания "Эвотор", проанализировав динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года (исследование имеется в распоряжении РИА Новости).

Для анализа использовались данные 600 тысяч онлайн-касс "Эвотор" по всей России.

В январе 2020 года средняя цена на бутылку шампанского объемом 0,75 литра составила 252 рубля, увеличившись за год на 1,8%.

В 2019 году ставка акциза на шампанское не менялась, поэтому на цену напитка повлияли другие факторы — инфляция, повышение НДС, логистика и маркетинговые инициативы, говорят аналитики "Эвотора". В течение года стоимость игристого вина менялась неравномерно. Например, в Нижегородской области шампанское подорожало на 10%, а в Тюменской области наоборот подешевело на 11%.

Самое дорогое шампанское компания "Эвотор" зафиксировала Москве. "В столице средняя цена за бутылку в январе составила 349 рублей (плюс 5,6% к предыдущему году). Также выше общероссийских цены в Приморском крае — 342 рубля (плюс 9%), Красноярском крае — 275 рублей (минус 1,3%), в Санкт-Петербурге? 272 рубля (минус 5,7%), в Нижегородской области 263 рубля (плюс 10%)", — сообщили аналитики.

Дешевле 200 рублей бутылка игристого вина стоит в Челябинской области — 199 рублей (минус 1,1%), в Марий Эл — 194,8 рублей (плюс 10,9%), Курской области — 194,7 рубля (минус 7,9%), Пермском крае — 194,3 рубля (плюс 5,29%) и Чувашии — 181,5 рубля (плюс 1,8%).