МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Российские производители ягод просят Минсельхоз РФ помочь в решении вопроса высоких расходов на регистрацию новых средств защиты растений — это поможет вдвое увеличить урожаи ягод, сообщила РИА Новости директор Ягодного союза Ирина Козий.

"Недавно в Минсельхозе проходил круглый стол, посвященный решению этой проблемы. Пока каких-то решений не найдено. Между тем, суммы в 4-9 миллионов рублей за регистрацию отрасль заплатить не сможет: если зарегистрировать всё, что нам нужно, стоимость регистрации будет сопоставимой с общим оборотом отрасли за год, а таких денег ни у кого нет", — сказала она.

"Если мы будем располагать средствами защиты растений в нужном объеме, удастся сберечь примерно половину урожая, которая сейчас вместо потребителей достается вредителям или теряется из-за болезней растений. Это означает, что объем производства на текущих площадях может удвоиться, а себестоимость упадет, что отразится и на цене для потребителя", — считает эксперт.

Согласно данным Росстата, площадь многолетних ягодных насаждений в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась примерно на 1,3%, до 14,7 тысячи гектаров, из которых, по оценкам Ягодного союза, интенсивно возделываются лишь 2-3 тысячи гектаров.

"Площади интенсивного выращивания ягод в России небольшие, и объем рынка для каждого отдельного препарата не превышает 1 миллион рублей в год. При таком сопоставлении цифр ни один поставщик не сочтет разумным регистрировать даже самый лучший препарат", — говорится в материалах Ягодного союза.

Козий говорит, что производители ягод обращались в ведомства за помощью в решении этого вопроса, предлагая, например, принять в каталог средства защиты растений, прошедшие все необходимые исследования в Европе или хотя бы в Белоруссии (как участнице ЕАЭС), или продумать возможность снижения стоимости исследований для препаратов. Объем рынка ягодной продукции в РФ в 2018 году она оценивает примерно в 145 тысяч тонн, из которого на отечественную продукцию приходится лишь 15,8 тысячи тонн.

Согласно данным Минсельхоза, показатель по самообеспеченности РФ в 2019 году плодами и ягодами оценивался в 38,7%. Новая Доктрина продовольственной безопасности, в которую введены показатели самообеспеченности по овощам, фруктам и ягодам, определяет пороговое значение по уровню самообеспеченности фруктами и ягодами в 60%.

"Для культур, которые могут расти в нашей стране, а это яблоки, груши, виноград, сливы, вишня, многие виды ягод, необходимо обеспечение качественным современным посадочным материалом и средствами защиты растений, а этот вопрос упирается в регистрацию сортов и препаратов…. Без решения этого вопроса нормальное развитие местного производства и реальное, а не нарисованное, достижение указанного в Доктрине продовольственной безопасности уровня в 60% в принципе невозможно", — говорит Козий.

ПАТОГЕНЫ, ВРЕДИТЕЛИ И ТЕПЛЫЕ ЗИМЫ

Почти полное отсутствие современных средств защиты ягодных культур от большинства заболеваний и вредителей является одной из важнейших проблем отрасли, тем более что почти все препараты, внесенные в Госкаталог пестицидов и агрохимикатов, устарели или не имеют доказанных результатов применения, отмечают производители.

В настоящее время, по данным научных учреждений, видовой состав вредителей малины и садовой земляники насчитывает более 200 единиц, в числе наиболее опасных — малинно-земляничный долгоносик, паутинный и земляничный клещи, земляничный листоед, муравьи и слизни, рассказала агроном хозяйства "Тульская ягода" Елена Казакова. В списке основных мер, направленных на выявление вредителей и борьбу с ними — использование здорового посадочного материала и сортов, устойчивых к патогену, перекопка почвы осенью и ранней весной, мульчирование прикорневой зоны торфом, уничтожение опавших листьев.

Химическая защита инсектицидами во время массового выхода насекомых из мест зимовки — не менее важный метод борьбы с вредителями. "И вот тут производитель сталкивается с огромнейшей проблемой: в РФ практически отсутствуют пестициды, разрешенные к применению на данных культурах", — заметила Казакова.

Например, садовую землянику необходимо защищать от более 20 различных вредителей и заболеваний, но есть только два зарегистрированных препарата, которые подходят для использования на промышленных насаждениях, аналогичным образом обстоит ситуация и для остальных ягодных культур, говорит директор Ягодного союза.

Разрабатывать "с нуля" отечественные препараты еще дороже. "Ведь, помимо затрат на регистрацию в разработку качественного препарата на протяжении многих лет необходимо вкладывать значительно большие средства. Поэтому пока эффективнее пользоваться европейскими наработками", — добавила она.

Среди причин роста численности патогенов — не только недостаточный фитосанитарный контроль импорта саженцев малины и земляники, но, в том числе, и изменение климата. "Вывод о том, что теплые зимы способствуют перезимовке вредителей, имеет место быть. Поэтому для производителей свежих ягод в России очень важно, чтобы на государственном уровне решился вопрос наличия зарегистрированных современных препаратов для защиты ягодных культур", — сказала Казакова.