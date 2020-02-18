МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Арбитражный апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, обязал Российскую Федерацию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на руководителя Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, представляющего интересы России по данному делу. СПРАВКА: Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде



"Отменили решение окружного суда", — заявил Кондаков.

Первоначально Арбитражный суд постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов. Позднее в апреле 2016 года это решение было отменено Окружным судом Гааги.

Теперь же это отказное решение тоже оказалось отменено.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ

Министерство юстиции РФ после решения суда Гааги сообщило, что Россия продолжит отстаивать свои законные интересы после решения апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа и обратится в Верховный суд Нидерландов.

"Российская Федерация продолжит отстаивать свои законные интересы и в порядке кассации оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт в Верховном суде Нидерландов", — говорится в сообщении министерства.

Россия по-прежнему считает, что бывшие акционеры компании ЮКОС не были добросовестными инвесторами и получили контроль над активами в том числе через взятки, отмечает ведомство.

"Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры "ЮКОСа" не являлись добросовестными инвесторами. Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц. В ходе управления "ЮКОСом" бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия", — говорится в сообщении.