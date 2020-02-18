МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Донбассом дают надежду на появление "белого лебедя" в экономике страны: улучшение ситуации может добавлять к росту ВВП до 1,5 процентного пункта ежегодно на протяжении двух трех-лет, говорится в аналитическом комментарии Bank of America. Зеленский обсудил с главой МВФ достижения украинской экономики

Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что намерен завершить конфликт в Донбассе за пять лет, выступив за разведение сил по секторальному принципу. Он также отметил, что хотел бы провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года.

"По нашему мнению, возможность прогресса в разрешении кризиса на Востоке (Украины – ред.) может стать важным источником роста. Власти вновь заявили о приверженности провести выборы в Донбассе в октябре 2020 года, что подразумевает намерения выполнить большую часть (если не все) Минских договоренностей. Как минимум это говорит о потенциале нормализации экономических отношений с Востоком, что может ускорить рост экономики на 0,5 процентного пункта в этом году", — комментирует ситуацию главный экономист по России и СНГ Bank of America Владимир Осаковский в комментарии "Белые лебеди" геополитики?".

"Возможность реинтеграции этих территорий может принести дополнительно от 3 до 5 процентных пунктов к номинальному ВВП Украины и 1-1,5 процентного пункта к реальному ВВП в год на протяжении следующих двух-трех лет. Этому будут способствовать меры по послевоенному восстановлению, которые могут быть, как минимум частично, профинансированы за счет помощи из-за рубежа", — добавляет он. В то же время, по его словам, эффект от нормализации торговли может оказаться менее заметным, поскольку снятие ограничений поддержит одновременно и импорт, и экспорт.

Верховная рада Украины приняла госбюджет на этот год с дефицитом 2,09% ВВП и инфляцией на уровне 5,5%. Рост экономики, как прогнозируется, составит 3,7%. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в феврале заявил, что в этом году рост экономики страны может составить 4%. По его словам, макропрогноз на 2020 год будет скорректирован в марте.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.