МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Замедление темпов роста промпроизводства в России в январе, к которому привело снижение добычи полезных ископаемых и выработки тепла в результате аномально теплой зимой и охлаждения внешнего спроса, скорее всего, не повлияет на прогнозные цифры этого года.

Несмотря на негативный эффект от эпидемии коронавируса, который проявится уже в этом месяце, большинство аналитиков подтверждают прогноз роста промпроизводства на текущий год на уровне 2-3,8%. Подстегнут рост экономики увеличение госрасходов и потребительского спроса.

По данным Росстата, рост промпроизводства в России в январе 2020 года замедлился до 1,1% в годовом выражении с 1,7% в декабре. В месячном выражении промышленное производство снизилось на 17,3%.

Наибольший рост в январе — на 3,9% в годовом выражении — был зафиксирован в обрабатывающих производствах. В добыче полезных ископаемых произошло снижение на 0,4%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 4,7%.

По итогам 2019 года рост промпроизводства в РФ замедлился до 2,4%. Официальный и консенсус-прогноз на 2020 год составляет 2,3%.

ПРИЧИНА ОСЛАБЛЕНИЯ

Замедление роста промпроизводства в январе стало следствием снижения газодобычи и выработки тепла в результате теплой зимы, объясняет главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов добавляет, что снижение выпуска в добыче было связано с устойчивым охлаждением внешнего спроса и высокой статистической базой начала 2019 года.

“Хотя за слабыми данными могут стоять теплые погодные условия, мы считаем эту цифру (1,1%) весьма и весьма негативной, учитывая, что российское правительство сильно увеличило свои расходы в начале года”, — так оценивает ситуацию с динамикой промпроизводства главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По словам Тихомирова, январь — традиционно наименее репрезентативный месяц из-за длинных праздников и погодного фактора. Таким образом, нет оснований считать резкое замедление динамики промпроизводства серьезной проблемой.

Несмотря на спад в ряде отраслей, в том числе автомобильной, во всех остальных ключевых сегментах российской промышленности динамика осталась положительной, при этом значительно выросло производство в пищевой промышленности, машиностроении и выпуске электроники, отмечает эксперт.

"Кроме того, начало расти производство стройматериалов, что может свидетельствовать о завершении просадки спроса на новую жилую недвижимость", — добавляет он.

ПРОГНОЗ НА ПЕРСПЕКТИВУ

В феврале-марте, вероятно, сохранится негативный эффект от коронавируса на динамику экспорта нефти и газа из России в Китай, что притормозит выпуск в добыче полезных ископаемых, считает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

По оценкам Орловой, прогноз по промпроизводству на февраль выглядит еще хуже — к этому времени на росте российской экономики уже скажутся негативные последствия снижения торгового оборота с Китаем.

К тому же в феврале этого года на один рабочий день меньше, чем годом ранее, что также говорит в пользу более слабого промпроизводства, говорит экономист.

Попов же ожидает умеренных темпов роста промышленности в краткосрочной перспективе: "В феврале прогнозируем ускорение до 1,5% за счет календарного фактора и умеренной активизации внутреннего спроса, в том числе за счет дальнейшей активности бюджетных трат”.

Фактор коронавируса в ближайшие месяцы усугубит слабость внешнего спроса, что не позволяет рассчитывать на существенное ускорение роста за счет отраслей промышленности, ориентированных на экспорт, полагает он.

ДРАЙВЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ ЭКОНОМИКИ-2020

Тихомиров уверен, что госрасходы и стабилизация потребительского спроса должны поддержать промышленность.

"Мы по-прежнему ожидаем ускорения промпроизводства и подтверждаем прогноз роста в 2020 году на уровне 3,8%", — говорит он.

По мнению Попова, драйвером роста в 2020 году должны стать отрасли, ориентированные на внутреннюю экономику. Ожидается дальнейший рост в пищевой промышленности, производстве стройматериалов и металлоконструкций, производстве лекарств, нефтепереработке, отраслях машиностроения. С высокой вероятностью, по мнению аналитика, сохранят хорошие темпы роста химическая и нефтехимическая промышленность.

Среди потенциальных аутсайдеров — производство автомобилей из-за стагнации конечного спроса, деревообработка из-за перенасыщенности внешних рынков и энергетика (погодные условия). На фоне ограничений ОПЕК+ и слабости глобального спроса стагнация может закрепиться в добыче полезных ископаемых, предупреждает Попов.