БЕРЛИН, 18 фев — ПРАЙМ. Россия готовит план мероприятий, чтобы минимизировать риски от нарушения поставок из Китая из-за коронавируса, заявил замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов.

На пресс-конференции по итогам германо-российской конференции в Берлине он отметил, что распространение коронавируса так или иначе уже влияет на мировую экономику, и будет влиять, в том числе, и на экономику России.

"С точки зрения экономических факторов, безусловно, так или иначе сокращение выпуска в Китае, дополнительные отпуска для рабочих нарушают налаженные производственные цепочки. Сейчас мы сильно не чувствуем этого, но потенциально, в случае, если ситуация будет продолжаться и усугубляться, мы эти эффекты можем почувствовать", — сказал Талыбов.

"Мы со своей стороны все эти риски понимаем и сейчас разрабатываем план мероприятий по их нейтрализации, чтобы ущерб от них был минимален", — сказал Талыбов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.