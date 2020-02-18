МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики, сообщает "Роснефть".

"Стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики", — отмечает компания.

Сечин подчеркнул, что ценит доверительные отношения, которые существуют между компанией и республикой. "Надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно", — заявил он.

"Роснефть" отмечает, что является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию: объем собственной добычи в стране составляет около 1,6 миллиона тонн нефти в год, однако на переработку поступает преимущественно российское сырье. В 2019 году "Роснефть" поставила в Белоруссию 8,8 миллиона тонн нефти, что обеспечило около 50% импорта нефти в страну, подчеркивается в релизе.

Кроме того, "Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в экономику Белоруссии: компания владеет в стране 36 АЗС, пятью нефтебазами и 21% долей в Мозырском НПЗ, отмечает "Роснефть".