МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду внесет законопроект о поправках в федеральный бюджет России на 2020-2022 годы, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

"Действительно, мы завтра их внесем в парламент, надеюсь, что парламент их быстро рассмотрит", — сказал Силуанов в телепрограмме "Право на справедливость" на Первом канале.

Он отметил, что правительство обычно готовит поправки в бюджет текущего года весной, и подготовка изменений в бюджет в первые два месяца нового года — это беспрецедентный случай, однако это делается для того, чтобы граждане страны почувствовали изменения от реализации мер, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Как сообщал Минфин, поправками предполагается увеличение доходов в 2020 году на 214 миллиардов рублей, в 2021 году — на 645 миллиардов, в 2022 году — на 755 миллиардов. А расходы бюджета в текущем году, согласно им, вырастут по сравнению с цифрами в действующем документе на 162,7 миллиарда рублей, до 19,666 триллиона, в 2021 году — на 556,9 миллиарда рублей, до 21,19 триллиона, и в 2022 году — на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона.

Уточнялось, что поправки позволят профинансировать меры из послания Путина — в том числе деньги будут направлены на поддержку малоимущих семей с детьми от трёх до семи лет, организацию горячего питания в школах, выплаты материнского капитала, лекарственное обеспечение.

В целом же расходы бюджета РФ на реализацию мер из послания на период с 2020 по 2022 год совокупно составят 4,57 триллиона рублей, а профицит бюджета на 2020 год сохранится, как ранее и планировалось, на уровне 0,8% ВВП; на 2021 и 2022 годы же он увеличивается на 0,1 процентного пункта, до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.