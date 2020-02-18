МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ подготовила поправки к закону об информации, которые предусматривают введение понятий "большие данные", "оператор больших данных" и "обработка больших данных", а также содержит принципы их регулирования, такой документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В конце января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Госдумой к июлю обеспечить принятие закона о регулировании оборота больших данных с учетом необходимости защиты прав и свобод граждан при обработке их персональных данных.

Согласно документу, под большими данными подразумевается совокупность неперсонифицированных данных, которые классифицируются по групповым признакам и получены от различных владельцев либо источников с использованием технических средств, и форма представления которых не предполагает их отнесение к конкретному физлицу.

"Принципы, правовые основания, права и обязанности операторов больших данных, порядок и условия оборота обработки больших данных, а также контроль за обработкой и оборотом больших данных устанавливаются правительством РФ", — уточняется в документе. Предполагается, что создавать и вести реестр больших данных, а также осуществлять контроль за их оборотом будет Роскомнадзор.

Оператором больших данных, согласно проекту, будет являться государственный или муниципальный орган, юридическое или физлицо, СРО или иное общественное объединение, определяющие цели обработки больших данных, их состав и алгоритм действий, совершаемых с большими данными. Обработка больших данных включает в себя совокупность действий с большими данными, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, использование, передачу, уничтожение, а также анализ.

Между тем, еще в октябре 2018 года депутат от "Единой России" Михаил Романов внес в Госдуму проект закона, которым предлагается определить понятие "большие пользовательские данные" (big data), а также установить порядок их сбора, передачи и обработки.

В декабре 2019 года крупнейшие российские компании подписали Кодекс этики использования данных, положения которого стали основой для саморегулирования участников рынка данных. Кодекс включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра добросовестных участников. Первыми к кодексу присоединились "Газпром-медиа холдинг", "Яндекс", "Мегафон", "Тинькофф банк", Сбербанк, Газпромбанк, oneFactor, группа QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, "Вымпелком", "Ростелеком", МТС, а также Аналитический центр при правительстве РФ.