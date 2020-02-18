МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о сохранении единых правил налогообложения операций с наличными и безналичными денежными средствами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагам, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Андрей Макаров, Глеб Хор, Леонид Симановский, Владислав Резник, Надежда Максимова, Валентин Шурчанов, Александр Ремезков и сенаторы Николай Журавлев, Мухарбий Ульбашев.

Они обращают внимание, что с 1 октября 2019 года вступил в силу закон, вносящий изменения в статью 28 Гражданского кодекса в части изменения видовой принадлежности таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, относя их к имущественным правам. До принятия этого закона они относились к имуществу наряду с наличными денежными средствами и документарными ценными бумагами и операции с ними облагались по единым правилам.

"Налоговые последствия операций с денежными средствами не могут зависеть от их формы (наличные или безналичные), равно как и налоговые последствия операций с ценными бумагами должны быть одинаковые вне зависимости от того, имеют они документарную форму или нет", — считают разработчики.

Кроме того, налогообложение операций с имущественными правами имеет некоторые особенности по сравнению с налогообложением операций с имуществом. "Поэтому "автоматическое" без внесения изменений в Налоговый кодекс признание безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг имущественными правами и непризнание их имуществом для целей налогообложения приведет только к путанице, новым вопросам и необоснованным спорам в правоприменении", — полагают разработчики.

Поэтому они предлагают "сохранить действующие устоявшиеся правила налогообложения операций с безналичными денежными средствами и бездокументарными ценными бумагами, применяемые уже почти 20 лет". Для этого законопроектом вносятся изменения в НК, которые позволят по-прежнему применять единые правила налогообложения для операций с наличными и безналичными деньгами, а также с документарными и бездокументарными ценными бумагами. Причем его нормам предлагается придать обратную силу, введя их в действие с 1 октября 2019 года.